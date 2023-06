Pedro Caixinha goleia Flamengo

O Red Bull Bragantino, que é treinado pelo português Pedro Caixinha, goleou o Flamengo, por 4-0, na madrugada desta sexta-feira.

Foi um jogo de sentido único, no Nabizão: o Bragantino fez 36 remates (mais de um a cada três minutos), 13 deles enquadrados com a baliza, contra apenas sete do Flamengo, que não acertou uma única vez no alvo.

A equipa de Pedro Caixinha abriu o marcador aos 40 minutos, por Eduardo Santos, e Henry Mosquera ampliou no início da segunda parte. Alerrandro fez o 3-0 aos 76 minutos e Mosquera bisou aos 81.

Com este resultado, o Bragantino sobe ao nono lugar, com 17 pontos, menos dois que o Flamengo, que ocupa a quarta posição, a última que garante acesso à fase de grupos da Copa Libertadores.