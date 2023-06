Bayern de Munique confirma contratação de Raphael Guerreiro

O Bayern de Munique oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Raphael Guerreiro. O internacional português chega ao campeão alemão a "custo zero", após terminar contrato com o Borussia de Dortmund.

O lateral-esquerdo e médio, de 29 anos, assinou contrato válido para as próximas três temporadas, ou seja, até 30 de junho de 2026.

O Bayern perde um lateral português e ganha outro. João Cancelo, que joga preferencialmente pela direita mas também sabe alinhar à esquerda, esteve emprestado na segunda metade da temporada aos bávaros.

Formado no Caen, Guerreiro ganhou notoriedade no Lorient e, no verão de 2016, quando Portugal venceu o Europeu, com o luso-francês a titular, rumou ao Borussia, que pagou por ele 12 milhões de euros.

Raphael Guerreiro tornou-se um dos jogadores mais importantes do Borussia de Dortmund, nas sete épocas em que lá jogou. Na temporada passada, marcou seis golos e fez 13 assistências em 36 jogos.

Ao serviço da seleção nacional AA, que representa desde 2014, Guerreiro soma 64 internacionalizações, quatro golos e 13 assistências.