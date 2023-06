Armando Evangelista. “Estivemos escondidos, com momentos complicados, mas está tudo bem”

O treinador Armando Evangelista teve estreia agridoce pelo Goiás: ganhou, mas foi obrigado a esconder-se num camarote devido à ira dos adeptos do Vasco da Gama.

Agora está tudo bem, mas houve momentos de grande tensão. Técnico conta o que aconteceu em Bola Branca.

“Com o resultado a nosso favor, a torcida do Vasco da Gama virou-se contra o próprio Vasco – jogadores, treinadores, direção – e nós fomos apanhados no meio da confusão. Invadiram camarotes, partiram vidros, arrombando portas, lançando gás pimenta e sentimo-nos um bocadinho atrapalhados”, referiu.

Evangelista acrescentou: “Houve muitos confrontos na bancada e fora do estádio. Estivemos escondidos, com momentos complicados, mas está tudo bem”.

O Goiás venceu a partida na estreia do técnico luso no Brasileirão. “Para além da emoção natural do jogo, que o Goiás venceu, acabamos por ter uma janela bem aberto do que poderemos ter pela frente”.