Toni Kroos fica no Real Madrid por mais uma temporada

O Real Madrid anunciou, esta quarta-feira, a renovação com Toni Kroos.

O médio internacional alemão, de 33 anos, estava em final de contrato, mas prolonga a ligação por mais uma temporada, até junho de 2024.

Formado no Bayern de Munique, Toni Kroos rumou ao Real Madrid no verão de 2014. Desde então, conquistou três campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei, três Supertaças de Espanha, quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias e cinco Mundiais de Clubes.

O médio alemão leva, ao todo, 417 jogos e 27 golos pelos madrilenos. Esta época, somou dois golos e duas assistências em 52 partidas.