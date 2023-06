Diogo Queirós continua carreira na Roménia

O Farul Constanta, campeão romeno, anunciou a contratação do defesa português Diogo Queirós.

O central de 24 anos terminou contrato com o Famalicão e volta a rumar ao estrangeiro, onde já tinha jogado na Bélgica, no Mouscron, e em Espanha, no Valladolid.

"Quem não quer ir para o campeão? É um bom clube e espero que conquistemos mais troféus este ano. É um clube que tem crescido nos últimos anos e identifico-me com ele, temos a mesma mentalidade e acho que foi uma boa escolha e que é uma boa oportunidade", disse à chegada ao novo clube.

Queirós tenta relançar a carreira depois de dois anos praticamente sem utilização. Fez apenas duas partidas no Famalicão na última época.