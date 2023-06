Nova Zelândia abandona jogo com Qatar de Carlos Queiroz devido a alegado insulto racista

A seleção da Nova Zelândia recusou disputar a segunda parte do particular com o Qatar, do treinador português Carlos Queiroz, na madrugada desta terça-feira, devido a um alegado insulto racista contra um dos seus jogadores.



O incidente ocorreu aos 40 minutos de jogo. Segundo a Federação de Futebol da Nova Zelândia (FNZ), um jogador qatari utilizou um termo racista em direção ao defesa Michael Boxall, de origem samoana, após um confronto entre os dois atletas.



“O insulto foi ouvido por vários jogadores da Nova Zelândia, incluindo Boxall. Os jogadores reportaram o incidente, mas não foi tomada qualquer ação oficial. Ao intervalo, com os 'All Whites' a vencer o jogo por 1-0, dado que não fora tomada qualquer ação oficial, a equipa acordou, em conjunto, não prosseguir com o jogo”, esclarece a FNZ, em comunicado.

"Ninguém ouviu", segundo Carlos Queiroz





Em declarações à imprensa, no final da partida, Carlos Queiroz admitiu ter ficado surpreendido quando o capitão da equipa adversária comunicou a decisão de não voltar para a segunda parte.

De acordo com o técnico português, o alegado insulto racista do jogador do Qatar contra Boxall não foi percetível: “O árbitro, os bancos, os treinadores, ninguém ouviu.”

“O 'staff' da Nova Zelândia decidiu abandonar o jogo, sem testemunhas do que ocorreu", denunciou.

Queiroz diz ainda que é necessário esperar pelo desfecho do caso: “Deixemos as autoridades do futebol tomarem uma decisão sobre o que aconteceu neste jogo amigável. Acho que este caso ficará sob observação da FIFA.”