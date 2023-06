Iraola sucede a O'Neil como treinador do Bournemouth

O espanhol Andoni Iraola vai ser o treinador do Bournemouth nas próximas duas épocas, anunciou na segunda-feira o clube da Premier League, pouco tempo após ter comunicado a saída de Gary O'Neil.

Iraola, de 40 anos, deixou o comando técnico do Rayo Vallecano no fim da época 2022/23, após três temporadas no clube da Liga espanhola, e vai ocupar o lugar deixado vago por Gary O'Neil, apesar de ter conseguido o objetivo de manter o Bournemouth no primeiro escalão.

O dono do clube, Bill Foley, assinalou que o trabalho realizado por Gary O'Neil esta época, na qual o Bournemouth terminou em 15.º lugar na Premier League, merecerá “reconhecimento eterno” por parte do clube, que tinha sido promovido na temporada anterior ao escalão principal.

Gary O'Neil, também de 40 anos, assumiu o cargo de treinador dos "cherries" à quinta jornada do campeonato, após uma série de três pesadas derrotas, com Manchester City (4-0), Arsenal (3-0) e Liverpool (9-0), e conseguiu manter o clube entre os grandes do futebol inglês.