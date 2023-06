Canadá de Eustáquio perde Liga das Nações para os EUA

Os Estados Unidos da América conquistaram a Liga das Nações da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF), na madrugada desta segunda-feira, ao derrotar o Canadá, de Stephen Eustáquio e Stevem Vitória, na final, por 2-0.

Eustáquio, do FC Porto, foi titular; Vitória, do Desportivo de Chaves, foi suplente utilizado. Só o médio se encontrava em campo quando Chris Richards, central do Crystal Palace, abriu o marcador, aos 12 minutos, e Folarin Balogun, do Arsenal, fixou o resultado final, aos 34.

Os EUA sagram-se, assim, bicampeões da Liga das Nações da CONCACAF, que vai apenas na segunda edição. No jogo do terceiro lugar, o México derrotou o Panamá, por 1-0, com golo de Jesús Gallardo.