Brendan Rodgers regressa ao Celtic, quatro anos depois, anunciou esta segunda-feira o clube escocês, em que joga o português Jota.

O treinador irlandês, de 50 anos, que estava sem clube desde abril, quando foi despedido do Leicester City, do defesa português Ricardo Pereira, assinou contrato válido para as próximas três temporadas.

Rodgers sucede ao greco-australiano Ange Postecoglou, que rumou aos ingleses do Tottenham, depois de ter sido bicampeão escocês.