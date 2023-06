A Nigéria, de José Peseiro, venceu a Serra Leoa, por 3-2, e garantiu o apuramento para o Campeonato Africano das Nações (CAN).

As “supér-águias” marcaram por Osimhen (2) e Iheanacho, este aos 90+5.

Já pela Serra Leoa ainda empataram Bundu e Kargbo.

O portista Zaidu foi titular na Nigéria e fez a assistência para o golo decisivo.

Com este triunfo, a Nigéria já garantiu presença na CAN 2024, que vai decorrer na Costa do Marfim de 13 de janeiro a 11 de fevereiro.