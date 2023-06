William Carvalho vai juntar-se a Ronaldo no Al Nassr

William Carvalho prepara-se para ser reforço do Al Nassr, juntando-se a Cristiano Ronaldo no clube saudita. O médio, de 31 anos, tem contrato com o Betis até 2026 e deverá render cerca de 10 milhões de euros ao clube de Sevilha, revela a imprensa espanhola.

William está há cinco anos no Betis, renovou na época passada, depois de recusar várias propostas para sair, e foi um dos elementos fundamentais na equipa de Manuel Pellegrini. Fez 43 jogos, marcou quatro golos e fez duas assistências.

Formado no Sporting, o internacional português, que não foi opção de Roberto Martínez nas primeiras chamadas, vai jogar, pela primeira vez, fora da Europa. Além de Sporting e Betis, William jogou por Cercle de Brugge e Fátima.