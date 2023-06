Kokçu assiste na vitória da Turquia. Todos os resultados da qualificação

Orkun Kokçu, mais recente reforço do Benfica, fez uma assistência na vitória da Turquia na Letónia, por 3-2, esta sexta-feira, em jogo da fase de qualificação para o Euro 2024.

No outro jogo do grupo D, a Arménia venceu no País de Gales, por 4-2.

Com estes dois resultados, a Turquia lidera o grupo, com seis pontos, mais dois que Croácia (que tem menos um jogo) e Gales, e mais três que a Arménia. A Letónia está em último sem pontos (e um jogo a menos).

No grupo B, a Grécia, com o benfiquista Odysseas Vlachodimos na baliza, recebeu e bateu a Irlanda, por 2-1, e a França derrotou Gibraltar, no Algarve, por 3-0.

Os franceses lideram, com seis pontos, mais três que a Grécia e mais seis que os Países Baixos, ambos com menos um jogo. A Irlanda, que também tem um jogo a menos, e Gibraltar ainda não pontuaram.

A Ucrânia deu a volta na Macedónia do Norte e venceu por 3-2. A Inglaterra goleou em Malta, por 4-0.

Assim, no grupo C, os ingleses chegaram aos seis pontos, mais três que ucranianos, italianos e macedónios, todos com menos um jogo. Malta está em último, sem quaisquer pontos.

No grupo H, o Cazaquistão foi a San Marino triunfar por 3-0, ao passo que a Dinamarca venceu em casa a Irlanda do Norte, por 1-0, e a Finlândia derrubou a Eslovénia, por 2-0.

Dinamarqueses, cazaques, finlandeses e eslovenos estão todos empatados na liderança, com seis pontos. A Irlanda do Norte está em quinto, com três, e San Marino em último, a zeros.

A Suíça deixou más memórias em Andorra, com uma vitória por 2-1, e Israel na Bielorrússia, onde venceu pelo mesmo resultado. O único empate da noite registou-se entre Kosovo e Roménia, sem golos.

Contas feitas, os helvéticos lideram o grupo I, com nove pontos, mais dois que os romenos e mais cinco que os israelitas. Os kosovares estão em quarto, com três pontos, e os andorrenhos em quinto, com um. Em último estão os bielorrussos, ainda sem qualquer ponto conquistado.