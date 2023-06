Eustáquio e Steven Vitória na final da Liga das Nações

Canadá e Estados Unidos estão na final da Liga das Nações CONCACAF (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe). Os canadianos, com os portugueses Steven Vitória, do Chaves, e Stephen Eustáquio, do FC Porto, a tempo inteiro, venceram o Panamá, nas meias-finais, por 2-0.

Jonathan David, na primeira parte, e Alphonso Davies, na segunda, marcaram os golos da equipa canadiana.

Os Estados Unidos, a jogar em casa - a competição decorre em Las Vegas, no Nevada -, venceram o México, por 3-0. Pulisic, por duas vezes, e Ricardo Pepi marcaram os golos dos norte-americanos.

O jogo ficou marcado por uma interrupção, devido a cânticos homofóbicos entoados na bancada onde estavam adeptos mexicanos, e por quatro expulsões. Sergino Dest e Weston McKennie, do lado dos Estádos Unidos, viram vermelho e falham a final. Cesar Montes e Gerardo Arteaga, do México, também foram expulsos.

A final, entre Estados Unidos e Canadá, está marcada para a madrugada de domingo para segunda, em Las Vegas.