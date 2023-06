Capitã dos Estados Unidos falha Mundial devido a lesão

A capitã dos Estados Unidos da América, adversários de Portugal na fase de grupos, vai falhar o Mundial 2023, devido a lesão.

Segundo o portal "The Athletic", a defesa-central Becky Sauerbrunn, de 38 anos, do Portland Thorns, não recuperou a tempo da lesão num pé e estará fora da convocatória do selecionador dos EUA para o torneio.

Sauerbrunn venceu os Mundiais de 2015 e 2019 pelas norte-americanas, além da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2012 e bronze nos de 2020. A defesa contabiliza, ainda, 216 internacionalizações.

Os EUA são adversários de Portugal no grupo E do Mundial, juntamente com Países Baixos e Vietname. O torneio realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.