Rubén Baraja continua ao comando do Valência até 2025

O Valência anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com o treinador, Rubén Baraja, que garantiu a manutenção na I Liga espanhola.

Em comunicado, o clube dos jogadores portugueses Thierry Correia e André Almeida informa que estendeu contrato com o técnico espanhol, de 47 anos, para as próximas duas épocas, isto é, até 30 de junho de 2025.

Baraja chegou ao Valência a meio da época, para suceder ao italiano Gennaro Gattuso, despedido em janeiro devido aos maus resultados.

Com o treinador espanhol, o Valência somou 22 pontos em 17 jogos, fruto de seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, e garantiu, na última jornada, a permanência na La Liga, dois pontos acima da linha de água.

Rúbén Baraja é um símbolo e antigo capitão do Valência. O antigo médio internacional espanhol jogou nos morcegos por dez temporadas, com um total 362 jogos, 57 golos e cinco títulos: dois campeonatos, uma Taça do Lei, uma Liga Europa (então Taça UEFA) e uma Supertaça Europeia.