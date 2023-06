Ricardo Soares assume o comando técnico do Beijing Guoan

Ricardo Soares é o novo treinador do Beijing Guoan, conforme anunciou o clube chinês, esta quinta-feira.

O português, de 48 anos, que deixou o Estoril Praia há uma semana, sucede ao neerlandês, Stanley Menzo, já com a I Liga chinesa em curso e o Beijing Guoan no sétimo lugar, com 18 pontos em 12 jornadas.

Ricardo Soares assinou contrato válido para as próximas duas temporadas e meia, ou seja, até dezembro de 2025.

Esta é a segunda experiência internacional para Ricardo Soares, que também já orientou o Al-Ahly, do Egito - foi precisamente a última experiência antes de rumar ao Estoril. Em Portugal, passou por clubes como Vizela, Desportivo de Chaves, Despotivo das Aves, Académica, Sporting da Covilhã, Moreirense e Gil Vicente, entre outros.

O treinador deixou o Estoril, a que se juntara na segunda metade da época, no final de fevereiro, após garantir a manutenção.