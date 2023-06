Pedro Emanuel renova e continua na Arábia Saudita

O Al Khaleej, da Arábia Saudita, renovou contrato com Pedro Emanuel. O novo vínculo do português é válido por mais duas épocas, até 2025.

O técnico português de 48 anos conta já com vasta experiência no futebol saudita. A +primeira experiência foi em 2018/19, no Al Taawon, regressando em 2021, para uma breve passagem pelo Al Nassr.

Esta época, orientou o Al Khaleej, que salvou da despromoção no 14.º posto da tabela. O plantel conta com os portugueses Fábio Martins, Pedro Amaral e Ivo Rodrigues.

Ao longo da carreira, o técnico orientou ainda a Académica, Arouca, Estoril Praia, Apollon Limassol, Almería e Al Ain.