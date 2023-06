Mbappé joga em Portugal para francês ver

Mbappé, Griezmann e Dembélé vão jogar em Portugal para francês ver.

A presença da seleção francesa no Algarve, casa habitual de Gibraltar, para o jogo de qualificação para o Euro 2024 entre as duas seleções, tem passado despercebida, tanto aos portugueses como aos próprios habitantes do pequeno território ultramarino britânico situado na ponta da Península Ibérica.

De acordo com Nuno Guerreiro, gestor do Estádio Algarve, são esperados cerca de quatro mil adeptos, cerca de três mil deles afetos à seleção francesa, no recinto localizado a meias entre Faro e Loulé. Gibraltar já teve casas assim, contudo, recentemente, os números de assistência têm ficado aquém.

"O número de bilhetes expectáveis para este jogo é muito superior aos jogos que têm cá acontecido por parte de Gibraltar. É a maior casa que eles têm. Nos últimos jogos, nota-se que há menos pessoas de Gibraltar a vir, o que é compreensível. Quando Gibraltar foi aceite [como seleção pela FIFA], era tudo novo. Havia aquela paixão de ter uma seleção e começar a jogar, traziam autocarros para cá", conta à Renascença.

Apesar de Gibraltar - cujo único estádio não cumpre as regulações da UEFA "e muito menos da FIFA" - já não atrair tanto público como no início, acolher a seleção "traz benefícios para o estádio e para o Algarve inteiro", revela Nuno Guerreiro.

"Principalmente para os municípios mais próximos, porque para todos os jogos de qualificação, Gibraltar vem cá estagiar. Estamos a falar de dez dias, no mínimo, no Algarve. Em termos de encaixe financeiro para a região, é muito grande", assinala.

Um conflito político que beneficia Portugal

Porquê o Algarve, e Portugal, como casa de Gibraltar?

Nuno Guerreiro sugere que tem a ver com as más relações de Gibraltar com Espanha, que reivindica soberania sobre a pequena península e que se opôs à sua admissão como membro da UEFA e da FIFA - aliás, as duas seleções não se podem defrontar.

"É sabido que Gibraltar e Espanha não colhem muita amizade entre eles. Foi Gibraltar a procurar-nos, não fomos nós que fomos ter com eles. Está a jogar cá e vai continuar a jogar cá", declara o gestor do Estádio Algarve.

Gibraltar foi aceite pela UEFA como membro permanente em maio de 2013. Três anos depois, entrou também na FIFA, apesar dos protestos da Espanha (que também se opôs à admissão do Kosovo, no mesmo dia).

Estádio Algarve não é território desocupado

Nuno Guerreiro contraria, ainda, a ideia de que o Estádio Algarve, que não tem ocupante de I Liga, é um "estádio fantasma":

"Ao contrário do que as pessoas pensam, deve ser o estádio mais ocupado do país, porque tem duas ocupações garantidas semanais. Mais nenhum estádio do Euro [2004] tem esse tipo de ocupação, porque não é só Gibraltar que cá joga, fora as equipas residentes, o Louletano e o Farense. Fora essas duas equipas, temos cá muitos jogos. Somos capazes de ter mais de 60 jogos por ano. E estou a falar de jogos oficiais."

O encontro entre Gibraltar e França, a contar para a terceira jornada da fase de qualificação para o Euro 2024, está marcado para sexta-feira, às 19h45, no Estádio Algarve.

Os franceses, que têm na convocatória estrelas como Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ou Ousmane Dembélé (Barcelona), lideram o grupo B, com seis pontos. Os gibraltarinos estão no último lugar, sem qualquer ponto, ao fim de dois jogos.