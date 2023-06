Chelsea-Liverpool a abrir. Confira a primeira jornada da Premier League

Um clássico Chelsea-Liverpool vai marcar a primeira jornada da próxima temporada da Premier League.

A liga inglesa divulgou o calendário da primeira jornada da próxima época e o jogo entre "reds" e "blues", no dia 13 de agosto, um domingo.

O campeonato arranca na sexta-feira anterior, com os dois campeões nacionais a defrontarem-se. O Burnley, recém-promovido e campeão do Championship, recebe o Manchester City, num duelo entre Pep Guardiola e o seu ex-jogador, Vincent Kompany.

O "vice" Arsenal recebe o Nottingham Forest, enquanto que o Fulham de Marco Silva visita o terreno do Everton. Os portugueses do Wolves vão encerrar a jornada na segunda-feira, às 20h00, na deslocação ao terreno do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Confira o calendário completo da primeira jornada

Sexta-feira, 11 de agosto

Burnley-Manchester City (20h00)

Sábado, 12 de agosto

Arsenal-Nottingham Forest (12h30)

Bournemouth-West Ham (15h00)

Brighton-Luton (15h00)

Everton-Fulham (15h00)

Sheffield United-Crystal Palace (15h00)

Newcastle-Aston Villa (17h30)

Domingo, 13 de agosto

Brentford-Tottenham (14h00)

Chelsea-Liverpool (16h30)

Segunda, 14 de agosto

Manchester United-Wolves (20h00)