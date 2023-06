Waldschmidt emprestado ao Colónia

O Colónia anunciou a contratação do avançado Luca Waldschmidt, por empréstimo de uma época do Wolfsburgo.

O antigo avançado do Benfica não foi feliz no regresso à Bundesliga e não se conseguiu afirmar nas últimas duas épocas no Wolfsburgo. À procura de mais oportunidades, o internacional alemão é cedido ao Colónia por uma temporada.

"Estou ansioso para começar no Colónia. Sei a atmosfera que se vive no estádio e agora quero aproveitar dela com esta camisola e ser bem sucedido", disse, citado pelo clube.

Waldschmidt jogou no Benfica na temporada 2020/21. Apontou 10 golos e três assistências em 41 jogos e deixou o clube no verão seguinte, em direção ao Wolfsburgo.

Ao longo da carreira, o avançado de 27 anos jogou ainda no Eintracht Frankfurt, Hamburgo e Friburgo.