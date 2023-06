Seleção brasileira quer treinador até ao fim do mês. Ancelotti é a prioridade

A Confederação Brasileira de Futebol quer fechar a contratação do novo selecionador até ao final do mês. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, continua a ser grande prioridade e já houve contactos nesse sentido.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, mantém o plano de garantir a contratação do italiano: "Tivemos contactos com ele e acho que teremos tudo fechado, no máximo, até ao dia 30 deste mês. Ele continua a ser o nosso plano A e esperamos que dê certo".

Ancelotti, de 64 anos, tem mais um ano de contrato com o Real Madrid e já publicamente afirmou que iria continuar à frente do clube "merengue". No entanto, depois de uma época sem qualquer troféu, o cenário poderá mudar para o experiente treinador.

Ao longo da carreira, Ancelotti orientou o Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique, Nápoles e Everton, tendo conquistado 27 troféus, entre os quais quatro Ligas dos Campeões.

Caso a CBF não consiga contratar Ancelotti, os portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus estão numa lista secundária, tal como o promissor treinador do Fluminense, Fernando Diniz.

Ednaldo Rodrigues assume que vai também conversar com os jogadores sobre o futuro selecionador: "Vou aproveitar os próximos jogos para trocar ideias com os atletas, porque eles fazem parte de todo o nosso trabalho. Tentamos ouvir todos e ter uma relação aberta para que eles possam opinar".

A seleção brasileira, pentacampeã mundial, está sem treinador desde a saída de Tite após o Mundial do Qatar.