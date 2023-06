Maurice Steijn é o novo treinador do Ajax

O Ajax oficializou a contratação do treinador Maurice Steijn, que assina um contrato válido por três temproadas.

O treinador de 49 anos dá o grande salto na carreira depois de uma temporada de destaque no Sparta de Roterdão. Terminou no 6.º lugar da Eredivisie, mas perdeu a final do "play-off" europeu para o Twente.

O Ajax vem de uma época conturbada com a saída do treinador Alfred Schreuder a meio da época e do dirigente Van der Sar no final da temporada. O interino John Heitinga não continua depois de terminar a época no 3.º lugar do campeonato e ter perdido a final da Taça para o PSV Eindhoven.

Steijn tem uma carreira de quase 15 anos com passagem pelo Den Haag, VVV-Venlo, Al Wahda, NAC Breda e Sparta de Roterdão.



"Os resultados do Steijn superam as expectativas em vários clubes, já mostrou que consegue alcançar resultados que não são esperado. Está pronto para este salto", disse o diretor desportivo do Ajax, Sven Mislintat.

O plantel do Ajax conta com um português, Francisco Conceição, de 20 anos de idade, que apontou um golo e três assistências em 28 jogos disputados.