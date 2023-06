Emery quer levar Nico Williams para o Aston Villa

O Aston Villa estará interessado na contratação de Nico Williams e está disposto a pagar a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

O treinador Unai Emery é conhecedor do talento do internacional espanhol e quer reforçar o ataque com o avançado de 20 anos.

Nico Williams entra no seu último ano de contrato com o Athletic Bilbau e tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, que, segundo a "Marca", o Villa estará disposto a pagar.

Williams - que joga com o irmão Iñaki em Bilbau -, terá proposta do clube para renovar, sendo que o contrato oferecido pelos "villains" será bastante superior em termos financeiros.

O Aston Villa já tinha tentado a contratação de outro avançado espanhol, Marco Asensio, que escolheu o PSG, o que virou o foco do clube inglês para o mais novo dos irmãos Williams.

Nico Williams, de 20 anos, fez a sua segunda época na equipa principal do Athletic. Apontou nove golos e quatro assistências em 43 jogos, mas não foi suficiente para apurar os bascos para as provas europeias. O extremo é internacional e esteve no Mundial do Qatar.