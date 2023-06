Regresso a Portugal "está fora de hipótese" para Jorge Jesus

Jorge Jesus garante que um regresso a Portugal "está fora de hipótese", nega qualquer contacto da seleção brasileira e revela o sonho de ir ao Campeonato do Mundo.

À chegada a Lisboa, depois de terminar o contrato com o Fenerbahçe, onde venceu a Taça da Turquia, o treinador explica que ainda não sabe qual o seu futuro, mas garante que não será em Portugal, numa altura em que foi associado como possível sucessor de Sérgio Conceição no FC Porto.

"Foi uma experiência muito boa, Istambul é uma cidade linda, agora vamos ver até ao final do mês o que é que vai. Saí três vezes de Portugal, ganhei título na Arábia Saudita, no Brasil e na Turquia. Portugal está fora de hipótese, não há hipótese nenhuma", disse.

Jesus garante que "tem várias propostas" e que "está a estudá-las", mas "ninguém falou comigo da seleção do Brasil".

O treinador explicou que o "sonho" a que se referiu em declarações ainda na Turquia é de treinar num Mundial. Jorge Jesus terá um pré-acordo para ser o novo treinador da Arábia Saudita.

"Quando disse um sonho era o facto de ser uma competição diferente, estar num Campeonato do Mundo, porque nunca estive. Já estive em todos os campeonatos do mundo, Champions e Liga Europa. A ideia foi essa. Não foi fácil a minha saída para os adeptos do Fenerbahçe, não os estou a trocar por qualquer coisa, é por uma competição diferenciada", explica.

Jesus garante que "nunca vai esquecer" o Fenerbahçe e recorda uma última conversa com a direção: "O presidente disse-me que vou voltar, mas não sei. Vou descansar e terei a vida decidida daqui a umas três semanas".