Rafael Leão: "Com Martínez, jogadores sentem mais liberdade para expressar o seu jogo"

Rafael Leão garante que a seleção nacional era tão unida com Fernando Santos como é com Roberto Martínez, contudo, admite que, com o novo selecionador, os jogadores sentem maior liberdade em campo.

Em conferência de imprensa à margem dos trabalhos da seleção na Cidade do Futebol, esta terça-feira, o avançado do AC Milan explica as diferenças no estágio da seleção do ex para o atual selecionadores.

"O grupo sempre esteve unido, mesmo com o mister Fernando Santos, a quem tenho de agradecer, porque foi ele que me deu oportunidade de estar aqui hoje. Seja com Fernando Santos ou Roberto Martínez, aqui sempre demos o máximo, mas acho que, agora, no geral, os jogadores sentem mais liberdade para expressar o seu jogo", reconhece.

Sintonia entre Leão e Martínez

A nível pessoal, Rafael Leão também está encantado com Roberto Martínez, que "desde o primeiro contacto mostrou muita alegria":

"Tenho plena confiança no mister e acho que o mister também tem plena confiança em mim. Vejo nos treinos, também, que há certos exercícios em que o mister vem e tenta sempre ajudar, temos uma relação muito boa. Quando se tem uma relação assim com o treinador, é muito mais fácil ir para dentro de campo desfrutar e dar sempre o meu melhor."

Leão garante, portanto, que tem "a consciência tranquila" mesmo quando não é titular, porque sabe que o selecionador "confia" nele.

"Se um dia o estatuto de titular chegar, é com o processo. Estou aqui para ajudar. Não penso se sou titular ou se estou no banco, tento é aproveitar para melhorar dia após dia. Se um dia a titularidade, chegar ficarei muito contente, mas para já não penso isso", acrescenta.

Muito cuidado com o bósnio Dzeko

Portugal disputa os dois próximos jogos de apuramento para o Euro 2024 frente a Bósnia e Herzegovina, no sábado, e Islândia, na próxima semana.

A grande estrela da seleção da Bósnia é um velho conhecido de Rafael Leão: o ponta de lança do Inter de Milão Edin Dzeko.

"Um jogador completo", elogia o internacional português, e "apesar da idade ainda consegue fazer a diferença no clube e na seleção":

"Não precisa de muitas oportunidades para marcar golo. Temos de ter atenção, mas os nossos centrais têm muita qualidade e conseguem dar conta do recado. A Bósnia vai preparar este jogo como se fosse uma final."

Jogar pela seleção anula o cansaço

Estes são os dois últimos jogos oficiais da época para toda a equipa, depois de uma época cansativa. Contudo, Leão assegura que "quando chega o momento de representar a seleção, o cansaço vai".

"Queremos é representar o nosso país, à frente do nosso público, e conquistar o apuramento", assinala o avançado, de 24 anos.

Portugal lidera o grupo J de apuramento para o Europeu 2024, com seis pontos (em dois jogos), mais dois que a Eslováquia, segunda classificada, e mais um que os dois adversários de junho.

O primeiro é a Bósnia e Herzegovina, com jogo marcado para sábado, às 19h45, no Estádio da Luz. O segundo é a Islândia, que a seleção visita na próxima terça-feira, à mesma hora. Os dois encontros terão relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.