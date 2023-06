Messi: "Em princípio, não irei ao próximo Mundial"

Messi participou em cinco Mundiais: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Foi finalista vencido no Brasil e levantou o troféu que lhe faltava no Qatar.

"Depois de conquistar o troféu que me faltava, estou satisfeito e grato pela carreira que fiz, e isso é o mais importante para mim. Este foi o meu último Mundial. Vou ver como correm as coisas, mas, em princípio, não irei ao próximo Mundial", salienta o avançado, de 36 anos.

Em declarações ao jornal chinês "Titan Sports", o campeão do mundo pela Argentina garante que não mudou de ideias acerca do tema.

Lionel Messi espera ver o próximo Mundial masculino de futebol, em 2026, pela televisão ou desde as bancadas - não no relvado.

Abordado sobre a possível conquista de uma oitava Bola de Ouro, Messi frisa que "isso não é o mais importante", nesta fase.

"Sempre disse que os prémios individuais não são o que importa para mim, mas sim os coletivos. O prémio mais importante é o Mundial. Esse foi o maior prémio para mim", sublinha o avançado.



Messi enfrenta uma grande mudança. Depois de toda uma carreira na Europa, no Barcelona e no PSG, com que termina contrato este mês, rumará ao Inter de Miami, dos Estados Unidos, no verão.