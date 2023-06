"Agora não é o momento" para Zidane ser o selecionador francês

Zinédine Zidane garante que "não é o momento" para ser o selecionador francês. O treinador de 50 anos assume o desejo de orientar, no futuro, a seleção do seu país, mas não será agora.

"Sempre disse que, quando se conhece a seleção francesa enquanto jogador e se é treinador, é lógico que se pense nela. Mas agora não é o momento", disse, à QC.



O treinador conta apenas com passagem pelo Real Madrid, em dois momentos diferentes, mas sempre com grande sucesso. Zidane orientou a equipa entre 2015 e 2018, saiu e regresso no final da temporada seguinte para mais duas épocas completas. Deixou os "merengues" em 2021.

No palmarés tem três Ligas dos Campeões, dois campeonatos, duas Supertaças, dois Mundiais de Clubes e duas Supertaças Europeias.

O francês, que foi também dos melhores jogadores da sua geração, explica que se guia pelo instinto.

"Geralmente não preparo as coisas, faço o que sinto. Na minha primeira etapa em Madrid, tinha feito dois anos e meio a topo, tínhamos trabalhado muito e eu precisava mesmo de uma pausa. Oito meses depois, após um intervalo que tinha sido benéfico para mim a nível pessoal, o presidente ligou-me e eu voltei de novo ao jogo. Eu podia ter dito a mim mesmo: 'Já fiz o que fiz. Porquê voltar ao mesmo?', mas não calculo isso tudo, vou por instinto", termina.

Zidane continua sem clube desde que deixou o Real Madrid no final da temporada 2020/21, época sem títulos para os "merengues".