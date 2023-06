Palmeiras vence São Paulo e não permite fuga do Botafogo

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, venceu oi São Paulo, no Morumbi, por 0-2, e mantém o Botafogo, líder do Brasileirão, a uma distância de dois pontos. A equipa de Luís Castro tinha alargado vantagem, depois de bater o Fortaleza (2-0), mas o Palmeiras respondeu, horas mais tarde, com vitória do dérbi paulista.

Gabriel Menino, na primeira parte, e Endrick, na segunda, marcaram os golos do campeão brasileiro. Destaque na 10.ª jornada para a ascensão do Flamengo ao terceiro lugar do campeonato. A equipa de Jorge Sampaoli está numa boa sequência de resultados, consolidada com vitória sobre o Grémio de Porto Alegre, por 3-0.

O Flamengo está cinco pontos atrás do Botafogo e a três do Palmeiras.