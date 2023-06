Mbappé recusa prolongar contrato até 2025 e o PSG admite vendê-lo já

Kylian Mbappé comunicou oficialmente ao Paris Saint-Germain que não exercerá a opção de extensão do contrato por mais um ano, até 2025. De acordo com o jornal francês "L'Équipe", o avançado só pretende ficar vinculado ao clube até ao final da próxima temporada.

Uma decisão que deixa o PSG em situação delicada: ou vende já ou arrisca-se a perder o seu maior ativo - e um dos melhores jogadores do mundo - a custo zero. Na situação atual, Mbappé pode comprometer-se com um novo clube para 2024/25, sem custos, em janeiro de 2024.

Nesse sentido, adianta a referida fonte, o campeão francês admite vender o avançado já este verão, de forma a não ficar de mãos a abanar desportiva e financeiramente. Isso ou nova renovação de contrato.

Kylian Mbappé, de 24 anos, é a grande estrela da seleção francesa e do PSG, que pagou por ele 180 milhões de euros ao Mónaco. Esta época, o avançado marcou 41 golos e fez dez assistências em 43 jogos.

Real Madrid e mais dois à espreita

Mbappé tem contrato com o PSG até 2024; renovou após um processo de negociações mediático, no início da época, em que acabou por deixar o Real Madrid no altar. A opção de prolongamento do contrato até 2025 depende exclusivamente do extremo e terá de ser exercida até 31 de julho.

Apesar da desavença no verão, a notícia da decisão de Mbappé já faz furor em Espanha. De acordo com o jornal madrilenos "Marca", o Real Madrid pondera contratá-lo já este verão, dependendo do que aconteça com o PSG. Por outro lado, o "As" diz que o desejo de Florentino Pérez é agarrar o internacional francês em 2024, a custo zero.

Atenção, também, ao Liverpool e ao Barcelona. Em dezembro de 2022, o jornal catalão "Mundo Deportivo" adiantou que a equipa de Xavi Hernández ia tentar contratar Mbappé durante este verão.