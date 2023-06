Kevin Schade é a contratação mais cara da história do Brentford

O Brentford anuncia a contratação de Kevin Schade ao Friburgo, a título definitivo, e informa que se trata do maior investimento da história do clube, sem divulgar o valor. O avançado internacional alemão, de 21 anos, custa, de acordo com a imprensa inglesa, custa cerca de 25 milhões de euros ao Brentford.

Schade jogou no clube inglês na segunda metade da época, cedido pelo Friburgo, e foi utilizado em 19 partidas. Não marcou golos e fez uma assistência.

Duas vezes internacional pela Alemanha, o avançado terminou a sua formação no Friburgo, clube pelo qual fez 36 jogos, seis golos e quatro assistências. A contratação de Schade é transferência recorde do Brentford, batendo os 19 milhões de euros que o clube pagou ao Hull City por Keane Lewis-Potter, na última temporada.