Jorge Jesus confirma saída do Fenerbahçe

Jorge Jesus anunciou, no domingo, a saída do comando técnico do Fenerbahçe, após vencer a Taça da Turquia em futebol na final ante o Basaksehir (2-0), sem confirmar o próximo projeto na carreira.

"A partir de hoje, já não sou o treinador do Fenerbahçe", declarou o treinador em conferência de imprensa, após a vitória em Izmir.

A conquista do primeiro troféu do emblema de Istambul em nove anos significa "acabar em beleza", por ser "um marco histórico para o clube", referiu, agradecendo ao presidente pela "oportunidade" e pelo tratamento.

A saída já tinha sido comunicada há semanas, adiantou, e agradeceu "ao povo turco", lembrando o sismo "trágico" que o país viveu em fevereiro e que afetou a temporada do Fenerbahçe, em que joga o português Miguel Crespo.