Jogador do Ajax suspenso por três jogos por soco a adepto

O avançado do Ajax Steven Berghuis foi castigado com três jogos de suspensão por ter dado um soco a um adepto do Twente.

O internacional neerlandês, de 31 anos, que já pedira desculpas pelo sucedido, aceitou a decisão da Federação de Futebol dos Países Baixos. Deverá falhar as três primeiras jornadas da próxima edição da Eredivisie.

Tudo aconteceu após a última jornada do campeonato dos Países Baixos. Antes de entrar para o autocarro do Ajax, Berghuis agrediu um adepto da equipa adversária com um soco. O jogador diz ter ouvido o adepto em questão a dirigr um insulto racista ao seu colega Brian Brobbey.