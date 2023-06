Bordéus perde na secretaria e falha subida à I Liga francesa

Esfuma-se a esperança do Girondins de Bordéus, clube do dono do Boavista, de regressar esta época à primeira divisão do futebol francês.

O Conselho de Disciplina (CD) da Liga de Futebol Profissional (LPF) francesa castigou o clube de Gérard Lopez, que também é dono do Boavista, com derrota no jogo suspenso da última jornada da Ligue 2, frente ao Rodez, por agressão de um adepto a um jogador adversário.

O Bordéus precisava de vencer, em casa, o Rodez por cinco golos de diferença, para subir à Ligue 1. Ao minuto 22 do jogo, Lucas Buades marcou o 1-0 para a equipa visitante e, nos festejos, um adepto do Bordéus saltou das bancadas e empurrou-o, atirando-o ao chão.

O árbitro suspendeu imediatamente o jogo. Segundo o Rodez, Buades sofreu uma concussão e teve de ser levado a um hospital. Contudo, mais tarde, advogado do próprio jogador confirmou que não houve ida ao hospital e o procurador-geral adjunto de Bordéus, Olivier Etienne, revelou que o examinador médico "não encontrou qualquer lesão".

Esta segunda-feira, a LFP anunciou que o encontro não será reatado e que o Bordéus foi castigado com derrota. Uma decisão que afeta os dois extremos da tabela: sobe o Metz à Ligue 1, em vez dos girondinos, e o Rodez garante a manutenção, condenando o Annecy à descida à terceira divisão, que marca o adeus aos campeonatos profissionais.

Bordéus e Annecy recorrem à justiça

O Bordéus é, ainda, penalizado com dedução de um ponto para a próxima época e realização dos dois jogos à porta fechada, mais interdição da bancada de onde o adepto saltou para o relvado por dois jogos.

Em comunicado, o clube classifica a decisão do Conselho de Disciplina da LFP como "tão incompreensível quanto desproporcionada" e avisa que tratará de "defender os seus direitos e a justiça desportiva".



O Annecy avisou, ainda antes de se conhecer a decisão do CD da LFP, que se reservava o direito, se necessário, de apresentar uma queixa no Ministério Público francês, por "atos criminosos de corrupção desportiva e fraude", o que pode levar a uma pena de prisão de cinco anos e uma multa de, pelo menos, 500 mil euros (valor que pode, até, duplicar).

O clube acusa Lucas Buades e o Rodez de "falso testemunho" e diz-se "vítima da ação de um adepto do Bordéus e da atitude do Rodez".