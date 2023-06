Armando Evangelista confirmado como treinador do Goiás

O Goiás confirmou, esta segunda-feira, Armando Evangelista como novo treinador.

O treinador português, de 49 anos, estava sem clube desde que deixou o Arouca o final da época, após ter recusado uma proposta para renovar (o sucessor é Daniel Ramos). O Goiás não avança detalhes sobre o contrato.

Armando Evangelista terá a missão de tirar o Goiás da zona de despromoção do Brasileirão. A equipa esmeraldina está no 17.º lugar, logo abaixo da linha de água, a um ponto dos lugares de salvação.

O técnico vimaranense esteve três temporada no Arouca. Depois da subida à I Liga na primeira época e de conseguir a manutenção na segunda, em 2022/23 igualou a melhor classificação de sempre do clube, com o quinto lugar, e garantiu o apuramento para a Liga Conferência.

Armando Evangelista começou a carreira de treinador na formação do Vitória de Guimarães. Esteve uma época no Vizela, antes de regressar à casa-mãe, para treinar a equipa B e, depois, muito brevemente, a equipa principal. Passou, então, por Varzim, Penafiel e Vilafranquense, até iniciar a aventura no Arouca, clube com que fez história.



Portugal volta a ter seis treinadores no Brasil. Evangelista junta-se a Abel Ferreira (Palmeiras), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Bragantino), Renato Paiva (Bahia), António Oliveira (Cuiabá) e Pepa (Cruzeiro).