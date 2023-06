Luís Castro bate Fortaleza e reforça liderança do Botafogo no campeonato

O Botafogo, comandado pelo treinador português Luís Castro, reforçou no sábado a liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Fortaleza, em encontro da 10.ª jornada.

O avançado Tiquinho Soares, que jogou quase uma década em Portugal, nomeadamente no FC Porto e no Vitória de Guimarães, foi, uma vez mais, a grande figura do encontro, ao marcar os dois golos dos líderes do Brasileirão.

Soares inaugurou o marcador aos 45+3 minutos e fechou a contagem aos 63, na recarga a um penálti por si falhado, para reforçar a liderança dos marcadores: soma agora oito tentos, contra cinco de Hulk (Atlético Mineiro) e Roger Guedes (Corinthians).

Na classificação, o 'onze' de Luís Castro passou a somar 24 pontos, mais cinco do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, que hoje se desloca ao reduto do São Paulo.