Rummenigge confirma Raphael Guerreiro no Bayern Munique

Karl Heinz Rummenigge, antigo presidente executivo do Bayern Munique e atual membro do Conselho de Supervisão do clube, confirma a contratação de Raphael Guerreiro.

“O mercado está agora a começar, todas as equipas vão tentar melhorar. Nesta última época foi evidente que sentimos a falta do Lewandowski, foram menos 50 golos. Temos de fazer algo sobre isso. Mas no resto iremos com calma. Penso que conseguimos dois bons reforços com o Konrad Laimer e o Raphael Guerreiro”, disse, antes da final da Liga dos Campeões, à plataforma DAZN.

O internacional português Raphael Guerreiro é defesa esquerdo e vai chegar a custo zero do Borussia Dortmund.