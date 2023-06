Manchester City e Inter de Milão decidem hoje Liga dos Campeões

Manchester City e Inter Milão disputam este sábado a final da Liga dos Campeões de futebol, com os ingleses à procura de um inédito troféu, perante um conjunto italiano que já conta com três 'orelhudas' no palmarés.

No Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, os recém consagrados tricampeões ingleses, em que alinham os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, têm a segunda oportunidade de alcançarem pela primeira vez um troféu que lhes escapou em 2020/21, quando perderam a decisão com o Chelsea, no Estádio do Dragão.

Asseguradas as conquistas da Premier League e da Taça de Inglaterra desta temporada, o City vai agora em busca do 'treble'- feito em Inglaterra só conseguido pelo Manchester United, em 1998/99 -- depois de, numa primeira fase, ter passado com distinção o Grupo G, antes de eliminar Leipzig, nos oitavos de final, Bayern Munique, nos 'quartos', e o detentor do troféu, Real Madrid, nas meias-finais.