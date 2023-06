Naby Keita é reforço do Werder Bremen, a custo zero, proveniente do Liverpool. O médio internacional pela Guiné Conacri, de 28 anos, terminou contrato com o clube inglês, após cinco temporadas em Anfield.

Keita regressa à Alemanha, onde se destacou no Leipzig, depois de passagem pelo Red Bull Salzburgo da Áustria. O médio custou 60 milhões de euros ao Liverpool.

O Werder Bremen foi 13.º classificada da Bundesliga, esta temporada.