Peseiro chama Zaidu à seleção da Nigéria

Zaidu é o único jogador a atuar em Portugal chamado por José Peseiro para o jogo que a Nigéria vai disputar com a Serra Leoa, a contar para a fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas. Apesar de ter perdido a titularidade no FC Porto, o lateral esquerdo continua entre os eleitos do selecionador nigeriano.

Bruno, defesa do Boavista, não é chamado, desta vez, por Peseiro. A Nigéria, líder do Grupo A da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas, tem a oportunidade de selar o apuramento para a fase final da competição. Para isso preciso de pontuar diante da Serra Leoa, que ocupa o 3.º lugar, com menos quatro pontos do que os nigerianos.

O jogo está marcado para domingo, 18 de junho, na Libéria, uma vez que a Serra Leoa não dispõe, neste momento, de qualquer estádio certificado para receber jogos da fase de qualificação.

Lista de convocados

Guarda-redes: Adebayo Adeleye (Hapoel Jerusalem, Israel), Victor Sochima (Rivers United) e Olorunleke Ojo (Enyimba FC);

Defesas: William Ekong (Watford FC, Inglaterra ), Calvin Bassey (Ajax FC, Países Baixos), Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim, Alemanha), Chidiebube Duru (Rivers United), Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion, Inglaterra), Kenneth Omeruo (CD Leganés, Espanha), Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal) e Bright Osayi-Samuel (Fenerbahce FC, Turquia);

Médios: Joseph Ayodele-Aribo (Southampton FC, Inglaterra), Alex Iwobi (Everton FC, Inglaterra), Divine Nwachukwu (Bendel Insurance), Wilfred Ndidi (Leicester City, Inglaterra), Frank Onyeka (Brentford FC, Inglaterra);

Avançados: Moses Simon (Nantes FC, França), Samuel Chukwueze (Villarreal FC, Espanha), Ademola Lookman (Atalanta FC, Itália), Victor Osimhen (SSC Napoli, Itália), Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest, Inglaterra), Kelechi Iheanacho (Leicester City, Inglaterra) e Ahmed Musa (Sivasspor K, Turquia).