"Messi Mania". Bilhetes para ver o Inter Miami disparam de 29 dólares para quase mil

O efeito Leo Messi já se faz sentir nos Estados Unidos. Desde que anunciou que vai para o Inter Miami, os preços dos bilhetes do jogo que se presume que marcará a estreia do internacional argentino dispararam.

Antes do anúncio, feito na quarta-feira, o bilhete mais barato para a receção do Inter Miami ao Cruz Azul, do México, a 21 de julho, na Leagues Cup, custava 29 dólares (cerca de 27 euros à taxa de conversão atual).

Esta sexta-feira, dois dias depois, as entradas disponíveis para esse jogo custam um mínimo de 736 dólares (aproximadamente 684 euros). Ou seja, o bilhete mais barato está 25 vezes mais caro que antes.

Fazendo as conta, os preços dispararam em cerca de 2.537,93%.

O entusiasmo dos adeptos com a chegada de Messi à MLS é notório. Em entrevista à BeIN Sports, o antigo internacional neerlandês Wesley Sneijder, já retirado, assinala que, mesmo após tão-só dois dias, "já se vê que vai haver uma mudança" no modo como se vive o futebol nos EUA:

"Mudará para as crianças, que, se calhar, em vez de jogarem basquetebol ou basebol, agora, por causa do Messi, vão escolher futebol, porque querem ser como o Messi. Tem um impacto muito grande na MLS."