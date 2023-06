Konrad Laimer troca o Leizpig pelo Bayern Munique

Konrad Laimer é reforço do Bayern de Munique, a custo zero, depois de terminar contrato com o Leipzig, clube que representou nas últimas seis temporadas.

O médio austríaco, de 26 anos, assina até 2027 pelo campeão alemão. Esta temporada, Laimer fez 29 jogos pelo Leipzig e marcou quatro golos.

Depois de Laimer, o Bayern poderá confirmar nova contratação a custo zero, se chegar a acordo com Raphael Guerreiro, internacional português que terminou a ligação ao Dortmund.