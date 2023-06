Flamengo vence Racing e fica perto dos "oitavos" da Libertadores

O Flamengo venceu o Racing Avellaneda, por 2-1, em jogo da 5.ª jornada do Grupo A da Taça Libertadores e fica com caminho aberto para os oitavos de final da competição. Wesley, na primeira parte, fez o primeiro golo do jogo, empatado por Matías Rojas, no início do segundo tempo.

A sete minutos do fim, Victor Hugo, que tinha sido lançado por Sampaoli a partir do banco, fez o golo da vitória.

O Flamengo passa a somar oito pontos, está no segundo lugar do grupo, dois atrás dos argentinos do Racing que já têm apuramento garantido. O Flamengo decidirá apuramento com o Atlético Ñublense. Os chilenos estão no 3.º lugar, com cinco pontos. Na última jornada, o Flamengo joga com o Aucas, do Equador, no Rio de Janeiro; o Ñublense visita o Racing.