Final da Liga Conferência vale processos disciplinares a Fiorentina e West Ham

A UEFA instaurou processos disciplinares a Fiorentina e West Ham, na sequência de vários incidentes ocorridos com adeptos na final da Liga Conferência, segundo informou esta sexta-feira o organismo.

De acordo com o comunicado divulgado no site oficial da UEFA, a Fiorentina é alvo de processo disciplinar devido ao "lançamento de objetos" e por "pirotecnia", enquanto ao West Ham é imputada "invasão do terreno de jogo" e "lançamento de objetos".

Caberá agora ao Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA analisar as situações e decidir quais as punições a aplicar aos dois clubes.

Na quarta-feira, quando estavam decorridos 33 minutos da final da Liga Conferência Europa, vários copos foram lançados de uma zona das bancadas em que estavam os adeptos do West Ham, quando o capitão da equipa italiana, Matteo Biraghi, se preparava para marcar um canto.

Um dos copos acabou por atingir o lateral, provocando-lhe mesmo um corte profundo na cabeça e obrigando a que o jogador 'viola' fosse assistido para estancar a ferida.

O West Ham venceu por 2-1 a final da segunda edição da Liga Conferência Europa, com golos de Benrahma (62 minutos) e Bowen (90), enquanto Bonaventura (67) assinou o golo da Fiorentina.

Os 'hammers' conquistaram o segundo troféu europeu da sua história, 58 anos depois de terem erguido a Taça das Taças, em 1964/65.