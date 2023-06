Florian Kohfeldt é o novo treinador do Eupen. O 15.º classificado do último campeonato belga garante a contratação do alemão, de 40 anos, que estava sem treinar desde que deixou o Wolfsburgo há duas temporadas.

Kohfeldt chegou ao Wolfsburgo, depois de quatro épocas no Werder Bremen, a última marcada pela descida de divisão.

O Eupen segurou-se na liga belga, depois de uma época que começou com o alemão Bernd Storck no banco e terminou com o Edward Still no comando.