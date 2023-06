Canadá contrata Phill Neville para adjunto da seleção

A Federação de Futebol do Canadá anunciou a contratação de Phil Neville para adjunto da seleção masculina. O antigo internacional inglês esteve menos de uma semana sem emprego, depois de ter sido demitido do cargo de treinador do Inter Miami, o novo clube de Messi.

Neville, de 46 anos, foi dispensado do clube norte-americano, depois de duas temporadas e meia. Esta será a segunda experiência do antigo futebolista do Manchester United a nível de seleções, depois de ter sido responsável pela equipa feminina de Inglaterra.

Além de Neville, a federação canadiana anunciou também a contratação de Richard Shaw para a equipa técnica. Shaw era adjunto dos sub-21 do Watford. A nova equipa técnica estará já em funções na Liga das Nações da CONCACAF, que se realiza entre 15 e 18 de junho, em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos da América.