Adeus ao passado. Guardiola tem um plano para fazer história no Manchester City

Pep Guardiola não liga aos livros de história na hora de preparar a final da Liga dos Campeões, com o Inter de Milão. O treinador do Manchester City tem um plano e acredita que pode fazer o que nunca foi feito.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo decisivo, esta sexta-feira, assume que o plano de 2021, frente ao Chelsea, "não funcionou", mas tem um plano novo para sábado: "Se galharmos, será um bom plano."

A história - o facto de o Inter já ter conquistado três Ligas dos Campeões, contra nenhuma do City - "não é importante" para Guardiola:

"Sabemos o quão importante é esta competição. Eu não controlo a opinião das pessoas, só me foco no que temos de fazer. Vi o máximo de jogos do Inter que consegui para perceber o que temos de fazer. No final, é um jogo de futebol. A equipa que jogar melhor vai vencer. O importante é que amanhã [sábado] em Istambul joguemos o melhor possível."

O técnico do City elogia o Inter, pela qualidade que tem para levar a bola aos avançados e "a capacidade de um passe extra", e destaca a importância de "defender estas ligações" quando sem bola.

O segredo para ser um dos melhores

Questionado sobre o segredo para se ser um dos melhores treinadores do mundo, Guardiola repete a resposta que já deu em ocasiões anteriores.

"Ter bons jogadores. Ter Messi no passado, ter Haaland agora... Este é o meu sucesso. Não estou a brincar. Deixem-nos sentir que, sozinhos, não o conseguem fazer. Somos uma equipa forte", sublinha o catalão.

A final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Inter de Milão, está marcada para sábado, às 20h00, em Istambul, na Turquia.