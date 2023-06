Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do APOEL de Nicósia

O APOEL de Nicósia, do Chipre, oficializou, esta quinta-feira, a contratação do português Ricardo Sá Pinto como novo treinador.

O antigo internacional português, de 50 anos, que deixou o Esteghlal, do Irão, assinou contrato com o clube cipriota para a próxima temporada.

Na conferência de imprensa de apresentação, Sá Pinto revelou que já esteve perto de rumar ao clube noutras ocasiões, mas "nunca aconteceu". Agora "é o momento certo" e o técnico não deixa margem para dúvidas: "O meu único objetivo é conquistar títulos com o APOEL".

"Sabemos que o clube não é campeão há três anos, que não está na situação financeira mais saudável e que será uma época dura, mas estou muito otimista. Estou num grande clube, com uma grande massa adepta. Estou habituado a conviver com a pressão para ganhar. É assim que eu gosto, treinar para conquistar títulos. Estou muito confiante que vamos ser campeões", declarou o antigo jogador e treinador do Sporting.

Ricardo Sá Pinto venceu um Nacional de Juniores pelo Sporting, uma Taça da Liga pelo Braga, uma Taça da Bélgica pelo Standard de Liège e, já esta temporada, uma Supertaça do Irão pelo Esteghlal.



O antigo avançado também já treinou Estrela Vermelha (Sérvia), OFI e Atromitos (Grécia), Belenenses, Al Fateh (Arábia Saudita), Legia de Varsóvia (Polónia), Vasco (Brasil), Gaziantep (Turquia) e Moreirense.