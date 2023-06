Crystal Palace contrata médio internacional colombiano

O Crystal Palace anunciou, esta quinta-feira, a contratação do médio internacional colombiano Jefferson Lerma, a "custo zero".

O jogador, de 28 anos, junta-se ao Crystal Palace após terminar contrato com o Bournemouth, ao fim de cinco épocas. A partir de 1 de julho, vincular-se-á às águias para as próximas três temporadas.

Lerma foi eleito o melhor jogador do ano do Bournemouth, esta época, em que ajudou a garantir a manutenção, com cinco golos em 37 jogos.

Formado no Atlético Huila, Jefferson Lerma entrou na Europa pela porta dos espanhóis do Levante e rumou a Inglaterra, ao Bournemouth, em 2018/19, por 30,5 milhões de euros, valor recorde para os "cherries".