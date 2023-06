Sá Pinto despede-se do Esteghlal do Irão

Ricardo Sá Pinto anunciou, esta quarta-feira, a saída dos iranianos do Esteghlal, depois de uma temporada em que conquistou a Supertaça, foi 3.º no campeonato e perdeu a Taça do Irão, na final, após prolongamento, para o campeão Persepolis.

O treinador português despede-se de forma agridoce de uma clube que se tornou a sua "segunda casa". Sá Pinto destaca o registo desportivo alcançado pela equipa nesta época, mas não deixa de anotar as dificuldades com que se deparou.

"Enfrentei desafios que já não podiam ser ignorados: desrespeito por parte de alguns adversários, dificuldades de oito meses sem receber e decisões questionáveis de árbitros, árbitros e do comité disciplinar", escreve o treinador na mensagem publicada esta quarta-feira, nas redes sociais.



Sá Pinto desmente notícias de que terá recebido proposta para renovar e esclarece que "o laço de confiança com a direção diminuiu".

"Como prometido, lutei incansavelmente pela nossa equipa até ao fim. Lamentavelmente, esta situação exigiu uma intervenção legal para a sua resolução, um passo que nunca desejei dar. Saibam que esta decisão não reflete os meus sentimentos em relação ao clube ou aos seus fiéis adeptos. É um passo dado para retificar um erro e garantir justiça", remata.