Ronaldo joga "mais dois ou três anos" e não descarta tornar-se dono de um clube

Cristiano Ronaldo não descarta tornar-se dono de um clube quando terminar a carreira "dentro de dois ou três anos".

Em declarações em Madrid, à margem de um novo projeto empresarial, o capitão da seleção nacional assume que jogará mais dois ou três anos.

"Sempre fui uma pessoa muito decidida e profissional. Já estou no final da carreira. No máximo, jogo mais dois ou três anos. Não descarto ser dono de um clube. É algo em que pensei anos atrás. E talvez gostasse de ter um clube", afirmou.

Ronaldo, de 38 anos, chegou ao Al Nassr em janeiro, depois de rescindir contrato com o Manchester United. O português tem contrato por mais duas épocas com o clube saudita.

Questionado sobre o "boom" dos clubes sauditas, com as iminentes chegadas de vários jogadores de renome, Ronaldo sublinha a opinião que o campeonato da Arábia Saudita será dos melhores à escala mundial.

"Eu sabia que, ao ir para a Arábia Saudita, ia abrir as portas. O Karim foi para lá, mas tenho a certeza de que muitos mais irão. Dentro de dois ou três anos, vai ser um dos campeonatos mais importantes do mundo. Que venham todos os craques para a Arábia Saudita, que lá não há problemas com o campeonato. O que queremos é concorrência. Quando há concorrência, o mercado sai beneficiado", termina.